Il prof trans con mega protesi mammarie sconvolge gli alunni. La scuola: "Criticarlo è contro la legge" (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set — Quale sarebbe la vostra reazione se l'insegnante (trans) delle superiori dei vostri figli si presentasse in aula indossando delle gigantesche protesi mammarie con capezzolo in bella mostra, evidenziate da magliette attillate per non lasciare nulla all'immaginazione? E' successo davvero, in Canada: Kayla Lemieux, questo il nome del professore, insegna tecnologia di produzione presso la Oakville Trafalgar high school in Ontario, ed è stato recentemente ripreso nel corso di una lezione mentre indossava le sue mega protesi. Il video, diffuso sui social, è diventato immediatamente virale facendo esplodere il caso. Le mega protesi mammarie del prof Ebbene, nonostante il forte clamore mediatico e le proteste ...

IlPrimatoN : Quando la realtà diventa una parodia di South Park - Lilith91468114 : Se manifesti, non puoi insegnare; se pubblichi foto ammiccanti sui social, non puoi insegnare; se sei trans, non s… - xndatheintj : i 4 generi per la mia prof: uomo donna omosessuale trans - ciIiegino : il modo in cui la prof ha detto 'io non sono uomo, tu sei uomo?' indicando ME IL TRANS DELLA CLASSE poteva indicare chiunque, proprio io - sonoswxy : mio prof di matematica è trans ke bello -