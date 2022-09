Il processo a Ciro Grillo tra conferme e contraddizioni. La testimonianza della madre (Di giovedì 22 settembre 2022) «Ogni volta è una ferita che brucia», aveva dichiarato Romano, il legale di parte civile, all’ingresso in tribunale. «I ricordi della nostra assistita sono vivi. In questo Paese è difficile fare... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 settembre 2022) «Ogni volta è una ferita che brucia», aveva dichiarato Romano, il legale di parte civile, all’ingresso in tribunale. «I ricordinostra assistita sono vivi. In questo Paese è difficile fare...

MenegazziMarina : RT @LaStampa: Le chat nel processo a Ciro Grillo: “Se potessi darei due pugni in faccia al preside e mi farei le sue due figlie” https://t.… - LaStampa : Le chat nel processo a Ciro Grillo: “Se potessi darei due pugni in faccia al preside e mi farei le sue due figlie” - MenegazziMarina : RT @tempoweb: #Grillo Jr., bomba al processo: spunta la chat del precedente in #NuovaZelanda #cirogrillo #sardegna #22settembre #iltempoquo… - Open_gol : L’episodio risale al 2017 in Nuova Zelanda. Il figlio di Beppe rientrò in Italia per scampare all’espulsione - RassegnaZampa : #CiroGrillo, la mamma al processo: “Quella sera non ho sentito nulla”. La difesa: “Irrilevante, la ragazza non pote… -