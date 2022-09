Il primo complotto che tirerà fuori il centrodestra? Tre opzioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Al direttore - Quale sarà il primo complotto che il futuro governo indicherà come responsabile delle difficoltà che indubbiamente la rissosa coalizione del centrodestra troverà da subito sulla sua strada? Si accettano scommesse.Ezio Dal Molin Tre opzioni. A: immigrati (è colpa di Soros). B: spread (è colpa dei poteri forti). C: Pnrr (ci vogliono fermare). Al direttore - Se, in ipotesi, il Pd resta sotto il 20 per cento, FdI supera il 25 per cento e, nell’insieme, i voti per Conte, Fratoianni e altri populisti superano la quota di Letta, mi auguro che vi sia qualche conduttrice/conduttore di talk-show di La7 e Rai3 disposta/o a spiegare a cosa sia servita l’ossessiva campagna – esplicita o ambiguamente subliminale – sul fascismo e la fiamma che sgorga dalla bara, da combattere con il “voto utile”.Massimo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Al direttore - Quale sarà ilche il futuro governo indicherà come responsabile delle difficoltà che indubbiamente la rissosa coalizione deltroverà da subito sulla sua strada? Si accettano scommesse.Ezio Dal Molin Tre. A: immigrati (è colpa di Soros). B: spread (è colpa dei poteri forti). C: Pnrr (ci vogliono fermare). Al direttore - Se, in ipotesi, il Pd resta sotto il 20 per cento, FdI supera il 25 per cento e, nell’insieme, i voti per Conte, Fratoianni e altri populisti superano la quota di Letta, mi auguro che vi sia qualche conduttrice/conduttore di talk-show di La7 e Rai3 disposta/o a spiegare a cosa sia servita l’ossessiva campagna – esplicita o ambiguamente subliminale – sul fascismo e la fiamma che sgorga dalla bara, da combattere con il “voto utile”.Massimo ...

V0LERSIMALE : complotto contro di me che oggi c’è il primo daytime di #amici22 e io me lo perdo - Daddomilaz99 : @Holikachuk @Bel_Zeboo @pormeccartnei74 @PagliaAle Non erano del primo tempo e poi la mia non è malafede ma solo co… - MelgerTina : RT @davideravera: Mi pare che oggi non ci sia stato alcun tweet al riguardo dell'onorevole #Zan, che pure aveva gridato al complotto di est… - davideravera : Mi pare che oggi non ci sia stato alcun tweet al riguardo dell'onorevole #Zan, che pure aveva gridato al complotto… - shziwnw : @GiocatricePerTE Quasi metà della televisione italiana è controllata da Mediaset (Berlusconi: Forza Italia - centro… -