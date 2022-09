Il primo atto della Regione Marche dopo l’alluvione? Un finanziamento per tutelare il “ballo del Saltarello” (Di giovedì 22 settembre 2022) Mentre si faceva la conta delle vittime. Mentre si proseguiva (e lo si fa ancora) con la ricerca dei dispersi, tra cui il piccolo Mattia di 8 anni strappato dalle braccia delle madre dalla forza dell’acqua esondata del fiume Misa. Mentre tutte le perplessità su una gestione assente dell’emergenza, condizionata dagli eventi elettorali che stavano occupando quella tragica serata del 15 settembre. Mentre accadeva tutto questo, l’alluvione nelle Marche aveva appena devastato moltissime città e borghi, inghiottendo la vita di almeno 15 persone. Ma qual è stato il primo pensiero della giunta regionale? Riunirsi per procedere con la delibera per il finanziamento (da 50mila euro) per una legge a tutela del Saltarello, un ballo tipico della zona. Alluvione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Mentre si faceva la conta delle vittime. Mentre si proseguiva (e lo si fa ancora) con la ricerca dei dispersi, tra cui il piccolo Mattia di 8 anni strappato dalle braccia delle madre dalla forza dell’acqua esondata del fiume Misa. Mentre tutte le perplessità su una gestione assente dell’emergenza, condizionata dagli eventi elettorali che stavano occupando quella tragica serata del 15 settembre. Mentre accadeva tutto questo,nelleaveva appena devastato moltissime città e borghi, inghiottendo la vita di almeno 15 persone. Ma qual è stato ilpensierogiunta regionale? Riunirsi per procedere con la delibera per il(da 50mila euro) per una legge a tutela del, untipicozona. Alluvione ...

