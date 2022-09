Il Premier Padel arriva in Africa: si disputerà in Egitto (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Premier Padel arriva in Africa, precisamente in Egitto. La competizione di uno degli sport rivelazione degli ultimi anni organizzata dalla Federazione Internazionale di Padel, con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association), ha annunciato la prima tappa Africana che si terrà dal 24 ottobre al 30 ottobre al NewGiza Sport Club, impianto avanguardistico situato nella città di Giza. La FIP ha annunciato il NewGiza Premier Padel P1 in Africa: in palio un montepremi di 250 mila euro Trofeo Premier Padel – WebLe qualificazioni sono fissate per il prossimo 22 e 23 ottobre ed il tabellone principale verrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilin, precisamente in. La competizione di uno degli sport rivelazione degli ultimi anni organizzata dalla Federazione Internazionale di, con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (ProfessionalAssociation), ha annunciato la prima tappana che si terrà dal 24 ottobre al 30 ottobre al NewGiza Sport Club, impianto avanguardistico situato nella città di Giza. La FIP ha annunciato il NewGizaP1 in: in palio un montepremi di 250 mila euro Trofeo– WebLe qualificazioni sono fissate per il prossimo 22 e 23 ottobre ed il tabellone principale verrà ...

