Il piano del premier israeliano Lapid all’Onu sulla soluzione a «due Stati», l’appello ai palestinesi: «Costruiamo un futuro insieme» (Di giovedì 22 settembre 2022) Come era stato anticipato, il primo ministro israeliano Yair Lapid si è dichiarato favorevole all’adozione della soluzione dei Due Stati per porre fine alla questione con il popolo palestinese. Premesso però che il futuro Stato palestinese sia «pacifico» e non si trasformi in «una base del terrore che minaccia Israele». La conferma delle indiscrezioni diffuse da molte fonti a lui vicine è arrivata dall’intervento che il premier di Israele ha fatto all’Assemblea Generale dell’Onu attualmente in corso a New York. «Un accordo di pace con i palestinesi basato sulla formula due popoli due Stati è la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per l’economia di Israele e per il futuro dei nostri bambini», così ha commentato la ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Come era stato anticipato, il primo ministroYairsi è dichiarato favorevole all’adozione delladei Dueper porre fine alla questione con il popolo palestinese. Premesso però che ilStato palestinese sia «pacifico» e non si trasformi in «una base del terrore che minaccia Israele». La conferma delle indiscrezioni diffuse da molte fonti a lui vicine è arrivata dall’intervento che ildi Israele ha fatto all’Assemblea Generale dell’Onu attualmente in corso a New York. «Un accordo di pace con ibasatoformula due popoli dueè la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per l’economia di Israele e per ildei nostri bambini», così ha commentato la ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Londra paga le bollette. E noi? Mentre sempre più imprese saltano per i costi f… - sayrevee : la tensione sessuale di oggi tra me e un salto dal quarto piano del mio condominio - CarloCalenda : L’unica cosa realmente green fatta per ILVA è il piano ambientale approvato dal Mise e la copertura dei parchi mine… - nq9B5v99L3FvGNF : RT @AlexDanzi: L'hanno chiamata ''Agenda Draghi'', perchè chiamarlo ''Piano di distruzione del tessuto economico, produttivo e sociale del… - DeodatoRibeira : RT @AlexDanzi: L'hanno chiamata ''Agenda Draghi'', perchè chiamarlo ''Piano di distruzione del tessuto economico, produttivo e sociale del… -