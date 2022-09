Il percorso (Di giovedì 22 settembre 2022) Di Federico Sanguineti Ogni vita è un percorso. La formica percorre la sua strada, la cicala canta e ricanta in men che non si dica. La vita umana è breve colpo d’ala, eppure costa ai più grande fatica. Si percorre una sala? Un sottoscala? È alto o basso il nostro uman percorso? Ma finalmente il mio è già trascorso. Fotografia: Armando Cerzosimo Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 settembre 2022) Di Federico Sanguineti Ogni vita è un. La formica percorre la sua strada, la cicala canta e ricanta in men che non si dica. La vita umana è breve colpo d’ala, eppure costa ai più grande fatica. Si percorre una sala? Un sottoscala? È alto o basso il nostro uman? Ma finalmente il mio è già trascorso. Fotografia: Armando Cerzosimo Consiglia

