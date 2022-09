Il percorso | simboli | immagini | suoni | una questione d’amore

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 settembre 2022) Di Olga Chieffi “Noi non cesseremo l’esplorazione E la fine di tutte le nostre ricerche Sarà di giungere là dove siamo partiti, E conoscere il luogo per la prima volta”. T.S. Eliot – Quattro quartetti Vi sono talora, che ci colpiscono fin dall’infanzia, le cui cause o fonti possono essere anche fuori della nostra esistenza o memoria immediata, e che, tuttavia, ci accompagneranno per un’intera vita che, anzi, spesso la determinano nell’orientamento, nell’opera, nelle sue capacità o in un’arte da acquisire. Quellepossono restare sommerse nel fondo della nostra esistenza, ma ritornano nascostamente ad affascinarci, guidando i nostri passi. Taluni, come quelli dell’arte, hanno una loro recondita capacità di autonomia, quindi di migrazione, una libera potenza ...