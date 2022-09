Il percorso del fuochista (Di giovedì 22 settembre 2022) Dai permessi, alla storia, dalla forma all’alchimia dei colori. Lavorazioni interamente manuale per quell’arte che illumina le notti della Festa Di Amodio Curci Simbolo di festa, i fuochi d’artificio rappresentano la gioia, l’energia e i buoni auspici: la volontà di lasciarsi alle spalle i problemi augurandosi tempo successivo, il tempo nuovo, sia sempre migliore di quello appena trascorso. Questa la ragione deIlo scoppiettante, colorato, rumoroso finale di ogni evento o festa. I fuochi artificiali o pirotecnici – dalla parola greca pyros “fuoco” – nascono in Oriente, probabilmente in Cina. Non ci sono fonti certe, ma alcuni ritengono che all’origine vi siano alcuni esperimenti di alchimisti cinesi che provarono sostanze di origine vegetale, animale e minerale per trovare l’elisir di lunga vita. Uno di questi scoprì che mescolando le giuste quantità di carbone, salnitro e zolfo si ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 settembre 2022) Dai permessi, alla storia, dalla forma all’alchimia dei colori. Lavorazioni interamente manuale per quell’arte che illumina le notti della Festa Di Amodio Curci Simbolo di festa, i fuochi d’artificio rappresentano la gioia, l’energia e i buoni auspici: la volontà di lasciarsi alle spalle i problemi augurandosi tempo successivo, il tempo nuovo, sia sempre migliore di quello appena trascorso. Questa la ragione deIlo scoppiettante, colorato, rumoroso finale di ogni evento o festa. I fuochi artificiali o pirotecnici – dalla parola greca pyros “fuoco” – nascono in Oriente, probabilmente in Cina. Non ci sono fonti certe, ma alcuni ritengono che all’origine vi siano alcuni esperimenti di alchimisti cinesi che provarono sostanze di origine vegetale, animale e minerale per trovare l’elisir di lunga vita. Uno di questi scoprì che mescolando le giuste quantità di carbone, salnitro e zolfo si ...

