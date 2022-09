Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Marco prossimo alle nozze? (Di giovedì 22 settembre 2022) Quali risvolti avrà la settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7? Cosa accadrà nelle puntate finali? Anche quest’anno le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino stanno appassionando i telespettatori di Rai Uno. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le anticipazioni rivelano, che l’attenzione nel corso delle nuove puntate verrà focalizzata, sulla coppia composta da Marco e Stefania. I due si ritroveranno a vivere la loro meravigliosa love story alla luce del sole: il loro sogno sarà convolare a nozze il prima possibile. Scopriamo qualche indiscrezione in più al riguardo. Il Paradiso delle Signore 7: Marco e Stefania al centro delle scene Come rivelato poc’anzi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 settembre 2022) Quali risvolti avrà la settima stagione de Il7? Cosa accadrà nelle puntate finali? Anche quest’anno le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino stanno appassionando i telespettatori di Rai Uno. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Lerivelano, che l’attenzione nel corsonuove puntate verrà focalizzata, sulla coppia composta dae Stefania. I due si ritroveranno a vivere la loro meravigliosa love story alla luce del sole: il loro sogno sarà convolare ail prima possibile. Scopriamo qualche indiscrezione in più al riguardo. Il7:e Stefania al centroscene Come rivelato poc’anzi ...

