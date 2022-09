Il pacchetto di misure Ue contro il caro - energia (Di giovedì 22 settembre 2022) BRUXELLES - Sono cinque le misure proposte dalla Commissione europea sullo 'scudo' per aiutare famiglie e imprese a fare fronte all'emergenza energia. Eccole nel dettaglio. PRICE CAP - Un tetto ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 settembre 2022) BRUXELLES - Sono cinque leproposte dalla Commissione europea sullo 'scudo' per aiutare famiglie e imprese a fare fronte all'emergenza. Eccole nel dettaglio. PRICE CAP - Un tetto ...

XFox : RT @ansaeuropa: 'Altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner'. È la decisione adottata d… - ansaeuropa : 'Altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner'. È la decisione ad… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: L'alto rappresentante Ue per gli affari esteri #Borrell ha annunciato all'#Onu che 'altre misure restrittive verranno ado… - DanyRoss70 : RT @LaRagione_eu: L'alto rappresentante Ue per gli affari esteri #Borrell ha annunciato all'#Onu che 'altre misure restrittive verranno ado… - rumba15342942 : RT @LaRagione_eu: L'alto rappresentante Ue per gli affari esteri #Borrell ha annunciato all'#Onu che 'altre misure restrittive verranno ado… -