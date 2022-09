Il futuro di Federer: “Non voglio stare lontano dal tennis” (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo aver annunciato il suo ritiro, Roger Federer si prepara per la sua ultima sfida ufficiale nel circuito ATP a Londra alla Laver Cup, lasciando però ancora spazio a qualche spiegazione sulla sua scelta di appendere la racchetta al chiodo. "La decisione è arrivata all'inizio dell'estate - ha spiegato ai microfoni di Rts -sentivo che i miei progressi non erano soddisfacenti, che il mio ginocchio non andava bene. Poi ho fatto un'ecografia e ho visto che non c'erano più progressi. Mi sarebbe piaciuto poter tornare a Wimbledon l'anno prossimo, ci credevo veramente, ma poi nelle settimane successive ho fatto ancora degli esami che non mostravano alcun progresso ed è stato li che ho deciso di dire basta", ha dichiarato l'otto volte campione del torneo londinese, che prima di prendere la sua scelta definitiva ha ammesso di averci pensato a lungo."Durante le vacanze ho ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo aver annunciato il suo ritiro, Rogersi prepara per la sua ultima sfida ufficiale nel circuito ATP a Londra alla Laver Cup, lasciando però ancora spazio a qualche spiegazione sulla sua scelta di appendere la racchetta al chiodo. "La decisione è arrivata all'inizio dell'estate - ha spiegato ai microfoni di Rts -sentivo che i miei progressi non erano soddisfacenti, che il mio ginocchio non andava bene. Poi ho fatto un'ecografia e ho visto che non c'erano più progressi. Mi sarebbe piaciuto poter tornare a Wimbledon l'anno prossimo, ci credevo veramente, ma poi nelle settimane successive ho fatto ancora degli esami che non mostravano alcun progresso ed è stato li che ho deciso di dire basta", ha dichiarato l'otto volte campione del torneo londinese, che prima di prendere la sua scelta definitiva ha ammesso di averci pensato a lungo."Durante le vacanze ho ...

