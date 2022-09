Il fronte interno che preoccupa Putin. La versione del gen. Farina (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente Vladimir Putin, ha annunciato la mobilitazione parziale della Federazione russa, richiamando in servizio 300mila riservisti. Una mossa significativa, che sembra esprimere tutte le difficoltà in cui versano le forze armate russe impegnate nell’invasione dell’Ucraina. Airpress ne ha parlato con il generale Salvatore Farina, già capo di Stato maggiore dell’Esercito e presidente del Centro studi Esercito. La Russia ha annunciato la mobilitazione parziale richiamando in servizio 300mila riservisti. Cosa significa? Sul piano prettamente tecnico si tratta di una decisione che servirà a rinforzare il dispositivo militare russo. Ad essere richiamati saranno 300mila unità che hanno già avuto un’esperienza militare e, stando a quanto dichiarato dal ministro Šojgu, si tratta di riservisti con diversi gradi di specializzazione. Naturalmente, però, non ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente Vladimir, ha annunciato la mobilitazione parziale della Federazione russa, richiamando in servizio 300mila riservisti. Una mossa significativa, che sembra esprimere tutte le difficoltà in cui versano le forze armate russe impegnate nell’invasione dell’Ucraina. Airpress ne ha parlato con il generale Salvatore, già capo di Stato maggiore dell’Esercito e presidente del Centro studi Esercito. La Russia ha annunciato la mobilitazione parziale richiamando in servizio 300mila riservisti. Cosa significa? Sul piano prettamente tecnico si tratta di una decisione che servirà a rinforzare il dispositivo militare russo. Ad essere richiamati saranno 300mila unità che hanno già avuto un’esperienza militare e, stando a quanto dichiarato dal ministro Šojgu, si tratta di riservisti con diversi gradi di specializzazione. Naturalmente, però, non ...

