Il finale di campagna triste e solitario di Letta (Di giovedì 22 settembre 2022) L'asticella si è abbassata via via dal 25-26 per cento dei primi giorni, al 23, fino al 20. Una linea di galleggiamento che gli consentirebbe di scansare quota Renzi e mantenere la guida. Base riformista brandisce Bonaccini e lo incalza. E alla fine Enrico s'arrende a "opportunità triangolari" con M5s

