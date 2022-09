Il Fatto contro Renzi: «Ha preso soldi dall’azienda russa Delimobil» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Fatto Quotidiano oggi va all’attacco di Matteo Renzi. Al centro c’è l’incarico di consigliere di amministrazione della società russa Delimobil, che il leader di Italia Viva ha lasciato nel giorno dell’invasione dell’Ucraina. L’azienda, attiva nei servizi di car-sharing, è controllata da Vincenzo Trani, italiano residente a Mosca. Renzi è rimasto nel Cda per sette mesi. Il giornale scrive che i tre anni di lavoro gli avrebbero reso tra i 200 e i 230 mila euro. Secondo il prospetto presentato da Delimobil alla Sec per la quotazione in Borsa, i compensi per gli amministratori nell’anno 2020 ammontano a un totale di un milione di euro. Quindi, secondo il calcolo contenuto nell’articolo a firma di Valeria Pacelli e Stefano Vergine, il compenso per ciascun amministratore ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) IlQuotidiano oggi va all’attacco di Matteo. Al centro c’è l’incarico di consigliere di amministrazione della società, che il leader di Italia Viva ha lasciato nel giorno dell’invasione dell’Ucraina. L’azienda, attiva nei servizi di car-sharing, èllata da Vincenzo Trani, italiano residente a Mosca.è rimasto nel Cda per sette mesi. Il giornale scrive che i tre anni di lavoro gli avrebbero reso tra i 200 e i 230 mila euro. Secondo il prospetto presentato daalla Sec per la quotazione in Borsa, i compensi per gli amministratori nell’anno 2020 ammontano a un totale di un milione di euro. Quindi, secondo il calcolo contenuto nell’articolo a firma di Valeria Pacelli e Stefano Vergine, il compenso per ciascun amministratore ...

