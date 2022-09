Il dramma di Selvaggia Roma: "Il cuore di mia figlia..." (Di giovedì 22 settembre 2022) La modella Romana ha annunciato di avere perso la bambina, che aspettava dal compagno, Luca Teti. Selvaggia era al quinto mese di gravidanza e si era da poco sottoposta a una amniocentesi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) La modellana ha annunciato di avere perso la bambina, che aspettava dal compagno, Luca Teti.era al quinto mese di gravidanza e si era da poco sottoposta a una amniocentesi

