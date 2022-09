Il dramma di Selvaggia Roma: ha perso la sua bambina (Di giovedì 22 settembre 2022) Una coppia non dovrebbe mai vivere un dramma simile e non dovrebbe dover dare una notizia così drammatica. Ma è successo e Selvaggia Roma lo racconta sui social, dove aveva anche annunciato la sua gravidanza. Poche parole sui social per la compagna di Luca Teti, che nell’ultimo periodo aveva raccontato di problemi di salute che stavano complicando la sua gravidanza. Oggi Selvaggia Roma e Luca Teti hanno raccontato di aver perso la bambina che la ex Uomini e Donne aspettava. In un messaggio su Instagram, Selvaggia Roma fa sapere: “Vi prego di rispettarci. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere”. Sette giorni fa aveva avuto un’infezione e aveva confessato di temere per la salute della piccola che aveva in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022) Una coppia non dovrebbe mai vivere unsimile e non dovrebbe dover dare una notizia cosìtica. Ma è successo elo racconta sui social, dove aveva anche annunciato la sua gravidanza. Poche parole sui social per la compagna di Luca Teti, che nell’ultimo periodo aveva raccontato di problemi di salute che stavano complicando la sua gravidanza. Oggie Luca Teti hanno raccontato di averlache la ex Uomini e Donne aspettava. In un messaggio su Instagram,fa sapere: “Vi prego di rispettarci. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere”. Sette giorni fa aveva avuto un’infezione e aveva confessato di temere per la salute della piccola che aveva in ...

