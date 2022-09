Il Confronto, Andrea Tremaglia (Fratelli d’Italia) sfida Niccolò Carretta (Italia sul Serio) (Di giovedì 22 settembre 2022) Atlantismo, Europa, Immigrazione e Crisi energetica sono i temi sui quali si confrontano Andrea Tremaglia di Fratelli d’Italia e Niccolò Carretta di Italia sul Serio. Queste le quattro domande che abbiamo sottoposto ai due candidati: Atlantismo, un concetto costantemente ribadito ma ai cittadini poco chiaro. Tradotto, rispetto al terzo polo e rispetto al centrodestra, cosa significa? Quale è la posizione dei rispettivi partiti rispetto all’Europa? Diritti civili, sostegno alla famiglia e difesa dei principi della Costituzione per mettere al centro del programma il cittadino. Immigrazione come risorsa rispetto al tema della denatalità. Sì o no? Quali sono le strategie per contenere il fenomeno rispetto all’inverno demografico ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022) Atlantismo, Europa, Immigrazione e Crisi energetica sono i temi sui quali si confrontanodidisul. Queste le quattro domande che abbiamo sottoposto ai due candidati: Atlantismo, un concetto costantemente ribadito ma ai cittadini poco chiaro. Tradotto, rispetto al terzo polo e rispetto al centrodestra, cosa significa? Quale è la posizione dei rispettivi partiti rispetto all’Europa? Diritti civili, sostegno alla famiglia e difesa dei principi della Costituzione per mettere al centro del programma il cittadino. Immigrazione come risorsa rispetto al tema della denatalità. Sì o no? Quali sono le strategie per contenere il fenomeno rispetto all’inverno demografico ...

andrea_binda : @Kamishiro_18 @Brasviz1 @Casellabooksweb É evidente che non hai mai neppure provato a mettere il naso fuori dall'It… - Andrea_Dili : @_Nico_Piro_ Parlerei di bellicismo della Russia, che ha dato il via alla guerra invadendo l'Ucraina. Una volta avv… - mandelli_andrea : Un confronto partecipato sui temi della sanità con Fiorenzo Corti, vicesegretario nazionale della Fimmg, e i colleg… - CrisantiEuropa : Grazie a Roberto D'Alò e a Ylenia Zambito dell'Università di Pisa per il confronto di oggi su tematiche a me partic… - Freeda_sunny : #Conte è l'unico leader che accetta il confronto con giornalisti scomodi e 'cattivi' per le posizioni politiche al… -