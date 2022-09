Il comitato sbatte la porta in faccia a Letta: "Qui niente politica". Salta la visita (Di giovedì 22 settembre 2022) Un cortese ma fermo «no grazie» alla visita elettorale di Enrico Letta. Il leader del Pd, insieme al segretario regionale dem Tommaso Bori oggi è in tour a Perugia e in programma c'era anche un incontro con il comitato per la vita Daniele Chianelli. «Vorrei precisare che la nostra associazione si è sempre distinta per avere un rapporto corretto e leale con le istituzioni ha replicato il presidente Franco Chianelli -. Pertanto, rispetteremo anche in questa occasione, come successo in 32 anni di attività, la nostra totale estraneità a qualsiasi colore politico in particolare in un momento delicato come quello della competizione elettorale. In altri tempi, ma sempre fuori dalle elezioni politiche, abbiamo ricevuto e riceveremo esponenti di qualsiasi partito politico». «La proposta non aveva alcuno scopo elettorale o strumentale, bensì ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Un cortese ma fermo «no grazie» allaelettorale di Enrico. Il leader del Pd, insieme al segretario regionale dem Tommaso Bori oggi è in tour a Perugia e in programma c'era anche un incontro con ilper la vita Daniele Chianelli. «Vorrei precisare che la nostra associazione si è sempre distinta per avere un rapporto corretto e leale con le istituzioni ha replicato il presidente Franco Chianelli -. Pertanto, rispetteremo anche in questa occasione, come successo in 32 anni di attività, la nostra totale estraneità a qualsiasi colore politico in particolare in un momento delicato come quello della competizione elettorale. In altri tempi, ma sempre fuori dalle elezioni politiche, abbiamo ricevuto e riceveremo esponenti di qualsiasi partito politico». «La proposta non aveva alcuno scopo elettorale o strumentale, bensì ...

