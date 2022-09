Il City Football Group compra anche il Bahia (Di giovedì 22 settembre 2022) Il City Football Group (CFG) è a un passo dall’espandere la propria holding con l’acquisizione del suo dodicesimo club. Il gruppo che controlla il Manchester City e il Girona, tra gli altri, sta portando a termine l’acquisto dell’Esporte Club Bahia società che milita nella seconda divisione calcistica brasiliana. Nonostante l’operazione debba ancora essere chiusa definitivamente, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Il(CFG) è a un passo dall’espandere la propria holding con l’acquisizione del suo dodicesimo club. Il gruppo che controlla il Mstere il Girona, tra gli altri, sta portando a termine l’acquisto dell’Esporte Clubsocietà che milita nella seconda divisione calcistica brasiliana. Nonostante l’operazione debba ancora essere chiusa definitivamente, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

