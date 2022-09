Il cervello dei padri «si riduce» dopo il primo figlio (Di giovedì 22 settembre 2022) In particolare, si restringe del 2% il volume di materia grigia corticale. Ma non è affatto detto che sia un male Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) In particolare, si restringe del 2% il volume di materia grigia corticale. Ma non è affatto detto che sia un male

Il cervello dei padri «si riduce» dopo il primo figlio In particolare, si restringe del 2% il volume di materia grigia corticale. Ma non è affatto detto che sia un male ...