Il centrodestra unito chiude la campagna elettorale: “Governeremo per cinque anni” (Di giovedì 22 settembre 2022) Una Piazza del Popolo a Roma gremita di sostenitori che sventolano le bandiere di Fdi, Lega e Forza Italia. Qui si svolge il comizio di chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrodestra. Tra i primi ad arrivare Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, che salirà sul palco assieme a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Dunque, di nuovo tutti insieme, sullo stesso palco, come non capitava dal gennaio del 2020. Di certo, la storica piazza romana conferma che ormai i rapporti di forza all'interno della coalizione sono cambiati. Il Cavaliere e il Capitano sembrano fare da 'spalla' alla Meloni, e anche il colpo d'occhio che restituisce l'evento racconta di una prevalenza di bandiere dei Fratelli d'Italia rispetto a quelle di Lega e Forza Italia.La photo opportunity - che vede tutti assieme sul palco ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Una Piazza del Popolo a Roma gremita di sostenitori che sventolano le bandiere di Fdi, Lega e Forza Italia. Qui si svolge il comizio di chiusura delladella coalizione di. Tra i primi ad arrivare Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, che salirà sul palco assieme a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Dunque, di nuovo tutti insieme, sullo stesso palco, come non capitava dal gennaio del 2020. Di certo, la storica piazza romana conferma che ormai i rapporti di forza all'interno della coalizione sono cambiati. Il Cavaliere e il Capitano sembrano fare da 'spalla' alla Meloni, e anche il colpo d'occhio che restituisce l'evento racconta di una prevalenza di bandiere dei Fratelli d'Italia rispetto a quelle di Lega e Forza Italia.La photo opportunity - che vede tutti assieme sul palco ...

berlusconi : Mi avete accolto in tantissimi a Roma e, lo ammetto, mi sono emozionato. Come ho sempre fatto, metterò il mio impe… - berlusconi : Ci vediamo tra poco a Roma, alla manifestazione conclusiva del centrodestra unito. Quella di Piazza del Popolo sar… - LegaSalvini : - 3. #CREDO NELLA COESIONE Il centrodestra unito farà ripartire l’Italia. #domenicavotoLega Scopri il programma… - isamiccoli52 : RT @La7tv: #ottoemezzo Alessandro De Angelis sulla manifestazione #centrodestra unito a Roma: '#Meloni incoronata leader. Piazza di Fratell… - QualeFuturo : RT @Giorgiolaporta: In bocca al lupo al mio #centrodestra unito. Cercheranno di farvi litigare, infangare, separare, perché uniti siete imb… -