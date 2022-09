Il centrodestra chiude la campagna a Piazza del Popolo a Roma

infoitinterno : Centrodestra chiude campagna elettorale a Piazza del Popolo - infoitinterno : Centrodestra chiude campagna elettorale a Piazza del Popolo - infoitinterno : Elezioni 2022, centrodestra chiude campagna a Piazza del Popolo - lifestyleblogit : Elezioni 2022, centrodestra chiude campagna a Piazza del Popolo - - News24_it : Elezioni 2022, centrodestra chiude campagna a Piazza del Popolo -

Qui si svolge il comizio di chiusura della campagna elettorale della coalizione di. Tra i primi ad arrivare Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, che salirà sul palco assieme a ...Meno tre giorni alle elezioni del 25 settembre . Illa campagna elettorale in Piazza del Popolo. "Siamo la maggioranza vera del Paese " interviene per primo Silvio Berlusconi ": l'Italia non vuole essere governata dalla sinistra". ...Il comizio conclusivo a Roma, apre Berlusconi: “Bello vedere le nostre bandiere insieme”. Ma prima di riunirsi sul palco, già emergono le divisioni tra i leader. E il segretario del Carroccio dice: “U ..."Quale Italia vogliamo costruire". Un'Italia "dove non ci siano giudici che usino il loro potere per colpire e per eliminare gli avversari politici". (ANSA) ...