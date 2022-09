“Il 44% dei nostri studenti alla fine del secolo ciclo è impreparato, più del doppio della media UE. Sì a obbligo scolastico fino a 18 anni”. Calenda punta sulla scuola (Di giovedì 22 settembre 2022) "La nostra proposta di portare a 18 anni l'obbligo scolastico nasce dalla valutazione sui nostri ragazzi del loro livello di preparazione alla fine del secondo ciclo di studi: il grado di impreparazione è del 44%, più del doppio della media europea. Questo vuole dire che stiamo distruggendo capitale umano". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) "La nostra proposta di portare a 18l'nasce dvalutazione suiragazzi del loro livello di preparazionedel secondodi studi: il grado di impreparazione è del 44%, più deleuropea. Questo vuole dire che stiamo distruggendo capitale umano". L'articolo .

