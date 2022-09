Ignazio La Russa sul saluto fascista del fratello | «Sono incazzato | ma è un caso montato Meloni basita come me»

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 settembre 2022) «Sicuramente è stato un errore che però stanno montando troppo». Il fondatore di Fratelli d’Italia, nonché vicepresidente del Senato,Latorna su quel video che ha ritratto suoRomano fare un presuntoal funerale di suo cognato Alberto Stabilini. Il senatore, intervistato da Telelombardia, ha voluto ribadiresuosia «la persona più buona del mondo» e che in quel momento stava soltanto rispettando le volontà del defunto. «Lui non era un militante di FdI e mioha cercato di far fare il presenteaveva lasciato detto», sostiene La, «non ci è riuscito poi ha alzato la mano, non l’ha alzata, non lo so». Nel frattempo, la Procura di Milano ha aperto ...