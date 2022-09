Iervolino e Bellandi incoronati Re di Salerno nel giorno di San Matteo

(Di giovedì 22 settembre 2022) di Monica De Santis Tanti tantissimi fedeli ieri mattina hanno presenziato al?Solenne Pontificale in onore di San. Tanti fedeli e moltissimi tifosi che già da un’ora prima attendevano l’arrivo del presidentee qualcuno anche della squadra, che invece non ha partecipato alla funzione.è giunto in Cattedrale pochi minuti prima dell’inizio della funzione. In chiesa c’erano già tutti. Dai comandanti dei?Carabinieri, Finanza,?Esercito, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale, al sindaco diVincenzo Napoli, seduto accanto al Governatore De Luca, entrato in chiesa da una delle porte laterali, e poi ancora il presidente della provincia Strianese, il presidente della Camera di?Commercio?Prete, il sindaco di Pellezzano?Morra, l’ex sindaco di Pellezzano Morra, la vice sindaco di ...

