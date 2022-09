Ieri, oggi, domani - Ford Focus, il successo è "a scadenza": ora tocca alla crossover elettrica (Di giovedì 22 settembre 2022) Ce l'ha avuta papà, o magari un amico della compagnia, per non dire il vicino di casa o chiunque altro ancora. passato quasi un quarto di secolo da quando la Ford Focus si è affacciata sul mercato per sfidare le rivali, dalla Golf in giù, in uno dei segmenti più combattuti del Vecchio continente: quello delle auto medie. Hatchback, berlina, ma anche station wagon, coupé-cabriolet (ve la ricordate, la CC?) e infine crossoverizzata nella variante rialzata Active, la media dell'Ovale blu ha tenuto testa degnamente e saputo vendere bene. Nel tempo ha anche cambiato indole, passando da forme più originali e pratiche (nelle prime tre generazioni) a una carrozzeria (quella dell'ultima serie) dai tratti sportiveggianti. alla fine del 2021, nell'Europa a 28 dell'automotive, di Focus ne sono ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 settembre 2022) Ce l'ha avuta papà, o magari un amico della compagnia, per non dire il vicino di casa o chiunque altro ancora. passato quasi un quarto di secolo da quando lasi è affacciata sul mercato per sfidare le rivali, dGolf in giù, in uno dei segmenti più combattuti del Vecchio continente: quello delle auto medie. Hatchback, berlina, ma anche station wagon, coupé-cabriolet (ve la ricordate, la CC?) e infineizzata nella variante rialzata Active, la media dell'Ovale blu ha tenuto testa degnamente e saputo vendere bene. Nel tempo ha anche cambiato indole, passando da forme più originali e pratiche (nelle prime tre generazioni) a una carrozzeria (quella dell'ultima serie) dai tratti sportiveggianti.fine del 2021, nell'Europa a 28 dell'automotive, dine sono ...

GiovaQuez : Borgonovo: 'Orban a differenza di Draghi è stato eletto dai suoi cittadini. La democrazia qui in Italia è stata cal… - lucianonobili : Un vero piacere aver ragionato sui temi della #giustizia insieme a @Meb, agli amici dell’associazione… - SimoneTogna : #inter: sia ieri che oggi #marotta ha lavorato tutto il tempo in sede senza pensare ad un possibile sostituto di… - OrioliPaolo : @SaliBaraka La frase di Salvini è stata riportata oggi dalle agenzie. Credo l'abbia detto ieri - 4921Luigi : RT @magicaGrmente22: @ferrarisergio4 Ancora la devo ricevere. Sono terrorizzata. Non è normale quello che ci stanno facendo. Oggi come ie… -