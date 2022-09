I nuovi vipponi offendono i vecchi vipponi | le prime reazioni

(Di giovedì 22 settembre 2022) La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere e fra i milioni di telespettatori che l’hanno seguita c’erano anche alcuni vip che quest’anno abbiamo ritrovato in Casa. Fra i tanti Patrizia Rossetti (da sempre fan sfegatata del programma), Cristina Quaranta e Attilio Romita. Proprio il giornalista del Tg1 qualche ora fa ha dato del “o bavoso viscido” a Giucas Casella, il mentalista che lo scorso anno ha tenuto banco per circa 50serate. Romita si scaglia contro Giucas Casella: “o bavoso viscido” https://t.co/Kpgai7Tq14 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 22, 2022 Nel mirino deianche Jessica Selassié che secondo Patrizia Rossetti avrebbe vinto solo ed esclusivamente perché non si è esposta “non quanto le sorelle” almeno. La ...

Ed in questa circostanza hanno detto la loro su alcuni ex, tra i quali la popolare ... parlando ancora di Soleil Sorge , la quale ha lanciato un avvertimento a tutti iconcorrenti, ha poi ...In questi primissimi giorni di convivenza, idella casa si sono già lasciati andare a ... "Sarò felice di incontrare questipersonaggi, che si definiscono blogger, influencer" ha ...Soleil Sorge nel mirino della nuova gieffina: "L’avrei presa e l’avrei affogata" In queste ultime ore Cristina Quaranta, nel giardino della casa del ...Giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 2022 condotto da Alfonso Signorini.