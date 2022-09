I nuovi muri (Di giovedì 22 settembre 2022) Per chi non se ne fosse accorto, la débâcle dell'esercito russo sul campo di battaglia ucraino ha innescato un'escalation nelle logiche con cui il Cremlino si approccia al conflitto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Per chi non se ne fosse accorto, la débâcle dell'esercito russo sul campo di battaglia ucraino ha innescato un'escalation nelle logiche con cui il Cremlino si approccia al conflitto

stitchdideddy : @Sonosacha77 no, guardando amici hanno fatto vedere i nuovi ragazzi che attaccavano le loro foto sui muri r ho pens… - Twittytwitty17 : @StefanoPutinati Io sogno una riedition del compagno Don Camillo Confusione, e quando la nebbia si dirada nuovi rit… - domandadamore : RT @oKolobos: 'Il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi ma di trova… - Loreta62267450 : RT @oKolobos: 'Il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi ma di trova… - oKolobos : 'Il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi m… -