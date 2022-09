I governi europei hanno speso (finora) 500 miliardi per contenere i prezzi dell’energia – Lo studio (Di giovedì 22 settembre 2022) Nazionalizzazioni, sussidi a famiglie e imprese, tetti nazionali al prezzo del gas. Per fronteggiare la crisi energetica, ogni Paese europeo – sia dentro che fuori dall’Ue – ha dovuto mettere in atto politiche di controllo dei prezzi o di aiuto a famiglie e imprese in difficoltà. Misure straordinarie ma al tempo stesso necessarie, che rischiano di pesare sui bilanci dei governi. Secondo un calcolo del think tank Bruegel, dal settembre 2021 al settembre 2022, la spesa totale dei governi europei per contenere i prezzi dell’energia è stata di 500 miliardi di euro. Chi ha speso di più? Il report pubblicato da Bruegel tiene conto di tutte le misure adottate a livello nazionale. Escludendo, dunque, le politiche adottate dalla ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Nazionalizzazioni, sussidi a famiglie e imprese, tetti nazionali al prezzo del gas. Per fronteggiare la crisi energetica, ogni Paese europeo – sia dentro che fuori dall’Ue – ha dovuto mettere in atto politiche di controllo deio di aiuto a famiglie e imprese in difficoltà. Misure straordinarie ma al tempo stesso necessarie, che rischiano di pesare sui bilanci dei. Secondo un calcolo del think tank Bruegel, dal settembre 2021 al settembre 2022, la spesa totale deiperè stata di 500di euro. Chi hadi più? Il report pubblicato da Bruegel tiene conto di tutte le misure adottate a livello nazionale. Escludendo, dunque, le politiche adottate dalla ...

