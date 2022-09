I giovani di Fdi vincono la sfida della piazza | «È fatta e il centrodestra non si dividerà» – Le interviste

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le bandiere che sventolano indel Popolo non lasciano spazio a interpretazioni. Roma, 22 settembre, chiusuracampagna elettorale del. È un cielo di fiamme tricolore nel quale spunta qualche Alberto da Giussano, rare scritte di Forza Italia e, ancora meno, i simboli di Noi moderati. Passa un autobus scoperto, di quelli che normalmente usano i turisti: i sostenitori di Giorgia Meloni, affacciati, cantano: «Ma il cielo è sempre più blu». Il gruppo più chiassoso è quello di Gioventù nazionale, associazione che collabora con Fratelli d’Italia e che «nasce come eredità storica dei movimentilidestra italiana». Abbiamo parlato con loro, con il coordinatore del Lazio di Forza Italia, con una 19enne leghista che si era candidata alle comunali di ...

