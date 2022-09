Hulk Hogan, l’italiano che non è mai stato in Italia | Sai da dove viene? (Di giovedì 22 settembre 2022) Hulk Hogan è un’icona del wrestling ma non tutti sono a conoscenza delle sue origini: la famiglia dell'”immortale” viene dall’Italia. Vediamo da dove nello specifico. Per gli appassionati di wrestling Hulk Hogan è una vera leggenda. Anche chi non segue la disciplina avrà sicuramente sentito il suo nome: oltre ad essere un’icona dello sport, infatti, è un celebre attore. Hulk Hogan, l’Italiano che non è mai stato in Italia. Ecco da dove viene (fonte web)In passato si è dedicato al baseball semi-professionistico e alla musica – ha suonato insieme ad alcune rock band – prima di diventare una celebrità del wrestling. Tutto è iniziato quasi ... Leggi su newstv (Di giovedì 22 settembre 2022)è un’icona del wrestling ma non tutti sono a conoscenza delle sue origini: la famiglia dell'”immortale”dall’. Vediamo danello specifico. Per gli appassionati di wrestlingè una vera leggenda. Anche chi non segue la disciplina avrà sicuramente sentito il suo nome: oltre ad essere un’icona dello sport, infatti, è un celebre attore.che non è maiin. Ecco da(fonte web)In passato si è dedicato al baseball semi-professionistico e alla musica – ha suonato insieme ad alcune rock band – prima di diventare una celebrità del wrestling. Tutto è iniziato quasi ...

