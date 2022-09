Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: Fassa viene sconfitta dall’EC Bregenzerwald all’overtime (Di giovedì 22 settembre 2022) Il mercoledì sera dell’Hockey su ghiaccio relativo Alps League 2022-2023 prevedeva in agenda una sola partita: in casa i Fassa Falcons ricevevano gli austriaci dell”EC Bregenzerwald. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Partita spumeggiante: ricca di gol e di colpi di scena. Nel primo tempo una sola rete, quella dei padroni di casa, che hanno griffato l’1-0 con Rosa. Da lì in poi, marcature a pioggia. Un secondo periodo letteralmente scoppiettante. Pareggio ospite con Reinbacher e successivo botta e risposta sull’asse Ploner-Schlögl: che vale il 2-2. Ultimi venti minuti, terza e ultima ripresa. Sorpassi e controsorpassi: Deluca e Kandemir per il 3-3, poi il 3-4 di Lehtonen pareggiato dal Fassa ancora con una zampata di Rosa, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Il mercoledì sera dell’surelativoprevedeva in agenda una sola partita: in casa iFalcons ricevevano gli austriaci dell”EC. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Partita spumeggiante: ricca di gol e di colpi di scena. Nel primo tempo una sola rete, quella dei padroni di casa, che hanno griffato l’1-0 con Rosa. Da lì in poi, marcature a pioggia. Un secondo periodo letteralmente scoppiettante. Pareggio ospite con Reinbacher e successivo botta e risposta sull’asse Ploner-Schlögl: che vale il 2-2. Ultimi venti minuti, terza e ultima ripresa. Sorpassi e controsorpassi: Deluca e Kandemir per il 3-3, poi il 3-4 di Lehtonen pareggiato dalancora con una zampata di Rosa, ...

