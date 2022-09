“Ho perso la mia bambina”. Dramma per la vip della tv, l’annuncio choc dopo la visita (Di giovedì 22 settembre 2022) Una vera e propria tragedia ha colpito Selvaggia Roma. L’ex Uomini e Donne e GF Vip, che era incinta, ha voluto fare un annuncio in queste ore. Nessuno avrebbe mai voluto leggere una cosa del genere, ma i suoi fan sono stati colpiti da questa notizia che definire terribile è praticamente un eufemismo. C’erano già state delle problematiche nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe mai pensato al peggio. Invece, si è materializzata una cosa gravissima, che inevitabilmente le ha provocato un dolore indescrivibile. Qualche giorno fa Selvaggia Roma, incinta da pochi mesi, aveva rivelato di aver aver contratto il citomegalovirus durante le prime settimane di gravidanza. Si tratta di un’infezione che può avere gravi conseguenze sul feto. Ovviamente questo era stato fonte di ansia e preoccupazione per l’ex concorrente del GF Vip: “Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Una vera e propria tragedia ha colpito Selvaggia Roma. L’ex Uomini e Donne e GF Vip, che era incinta, ha voluto fare un annuncio in queste ore. Nessuno avrebbe mai voluto leggere una cosa del genere, ma i suoi fan sono stati colpiti da questa notizia che definire terribile è praticamente un eufemismo. C’erano già state delle problematiche nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe mai pensato al peggio. Invece, si è materializzata una cosa gravissima, che inevitabilmente le ha provocato un dolore indescrivibile. Qualche giorno fa Selvaggia Roma, incinta da pochi mesi, aveva rivelato di aver aver contratto il citomegalovirus durante le prime settimane di gravidanza. Si tratta di un’infezione che può avere gravi conseguenze sul feto. Ovviamente questo era stato fonte di ansia e preoccupazione per l’ex concorrente del GF Vip: “Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho ...

rosydelpopolo : - iammonjca : io che chiamo mia mamma dopo aver perso la sua chiamata - Sabry09439578 : Ho messo la mia faccia in pic e ho perso 10 follower, andiamo proprio bene!!! - Addicted_ToZayn : RT @Ale89KP: Vedo la mia home tutta euforica per questo #gfvip come se sperano o credono di poter superare o (che ci sia qualcuna in grado… - Ale89KP : Vedo la mia home tutta euforica per questo #gfvip come se sperano o credono di poter superare o (che ci sia qualcun… -