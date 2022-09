Higuain | «Vicino al ritiro | ne sono consapevole»

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole disul suo imminente: «Sto andando verso la fine della mia carriera, ne» Gonzaloha parlato ai microfoni di Tyc Sports. Di seguito le sue parole sul suo– «Sto andando verso la fine della mia carriera, ne. Mi sto preparando mentalmente, e non solo, per il post: credo che non resterò nel mondo del calcio, che mi ha fatto vivere 15 anni in maniera innaturale: oggi ho altri interessi». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

...Paolo Football Calcio Coppa Italia 2016/2017 Semifinale Napoli - Juventus Foto Andrea Staccioli / Insidefoto Gonzaloha rilasciato una lunga intervista a Espn in cui dichiara di essere...... il giorno in cui deciderà di dare l'addio al calcio,ha risposto:' Allenatore, giornalista... Nel futuro non mi vedoal calcio. Da un lato mi parebbe, mai dire mai nella vita, ma non mi ...Gonzalo Higuain, ex attaccante del Napoli, ora in forza all'Inter Miami, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN toccando diversi argomenti.A Miami sono felice. Qui negli Stati Uniti è diverso, c'è molta meno pressione. TuttoNapoli.net foto di Image Sport Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni d ...