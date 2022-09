Higuain: «Non ci si rende conto che il bullismo crea danni irreparabili, uccide, non solo nello sport» (Di giovedì 22 settembre 2022) Gonzalo Higuain ha rilasciato una lunga intervista a Espn in cui dichiara di essere vicino al ritiro. “Sono in un gran momento dal punto di vista sportivo e umano. Quando stai bene umanamente e mentalmente, è difficile che stare male dal punto di vista sportivo. Sono in un gran momento, lo si vede in campo e me la sto godendo come quando ero bambino e giocavo in piazza o al parco, senza l’esposizione mediatica e la pressione”. “Allenatore, giornalista? No! Mi sto preparando per il post-calcio, so di essere a fine carriera. Bisogna essere coscienti, una volta un compagno mi ha detto: bisogna ritirarsi quando si sta ancora bene. È la decisione più difficile, ma così sei tu che ti ritiri dal calcio e non il calcio che ritira te. So che quel momento si sta avvicinando, ma non ho ancora preso una decisione. Sono pronto per il futuro, sono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Gonzaloha rilasciato una lunga intervista a Espn in cui dichiara di essere vicino al ritiro. “Sono in un gran momento dal punto di vistaivo e umano. Quando stai bene umanamente e mentalmente, è difficile che stare male dal punto di vistaivo. Sono in un gran momento, lo si vede in campo e me la sto godendo come quando ero bambino e giocavo in piazza o al parco, senza l’esposizione mediatica e la pressione”. “Allenatore, giornalista? No! Mi sto preparando per il post-calcio, so di essere a fine carriera. Bisogna essere coscienti, una volta un compagno mi ha detto: bisogna ritirarsi quando si sta ancora bene. È la decisione più difficile, ma così sei tu che ti ritiri dal calcio e non il calcio che ritira te. So che quel momento si sta avvicinando, ma non ho ancora preso una decisione. Sono pronto per il futuro, sono ...

