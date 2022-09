Higuain: «Bullismo ormai naturale. Nella mia carriera in 15 anni…» (Di giovedì 22 settembre 2022) Gonzalo Higuain, attaccante argentino dell’Inter Miami, ha parlato di Bullismo: le dichiarazioni anche sulla sua carriera Gonzalo Higuain ha concesso un’intervista ai microfoni di Tyc Sports. LE PAROLE – «Il meme, l’accusa e la presa in giro sono ormai naturali. La gente li vede e li usa, sembra che sia normale. Ci sono esempi in ogni casa: i genitori non si rendono conto che i loro figli possono essere vittime o autori di Bullismo. Le critiche feroci sono diventate normali, sono all’ordine del giorno. Milioni di persone ne soffrono e non lo comunicano. Ci sono molti bambini che non ne parlano per paura e poi prendono una decisione drastica, quindi bisogna essere più consapevoli. Al Bullismo non viene data l’importanza e l’attenzione che dovrebbe essere data. Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Gonzalo, attaccante argentino dell’Inter Miami, ha parlato di: le dichiarazioni anche sulla suaGonzaloha concesso un’intervista ai microfoni di Tyc Sports. LE PAROLE – «Il meme, l’accusa e la presa in giro sononaturali. La gente li vede e li usa, sembra che sia normale. Ci sono esempi in ogni casa: i genitori non si rendono conto che i loro figli possono essere vittime o autori di. Le critiche feroci sono diventate normali, sono all’ordine del giorno. Milioni di persone ne soffrono e non lo comunicano. Ci sono molti bambini che non ne parlano per paura e poi prendono una decisione drastica, quindi bisogna essere più consapevoli. Alnon viene data l’importanza e l’attenzione che dovrebbe essere data. Il ...

