Highlights e gol Francia-Austria 2-0, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Francia-Austria 2-0, match valido per la quinta giornata della Nations League 2022/2023. Un successo limpido per i ragazzi di Deschamps, firmato da Mbappe con un super gol e dal milanista Giroud col colpo di testa. Ma ci sono anche gli infortuni di Kounde e soprattutto Maignan a preoccupare i galletti. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di Parigi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la quinta giornata della. Un successo limpido per i ragazzi di Deschamps, firmato da Mbappe con un super gol e dal milanista Giroud col colpo di testa. Ma ci sono anche gli infortuni di Kounde e soprattutto Maignan a preoccupare i galletti. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di Parigi. SportFace.

SassuoloUS : Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita… - PazzoperPazzo : Comunque questo è un laziale e vabè, amen, ma la narrazione vuole davvero che Totti non abbia fatto nulla nel 2006.… - sportli26181512 : Scozia-Ucraina 3-0: video, gol e highlights: Nel recupero della prima giornata di Nations League (Lega B, gruppo 1)… - SassuoloFrance : RT @SassuoloUS: Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita!!! ????… - La7tv : #La7calcio Rivedi subito tutti i gol della 3^ giornata della Serie A Femminile TIM -