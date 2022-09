Henry Kissinger non ha detto che la vaccinazione è il primo passo per «modificare geneticamente i bambini» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 22 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un filmato di 44 secondi, contenente due diverse clip. La prima riguarda la cerimonia Annual Award Dinner, organizzata il 19 settembre 2022 a New York dalla fondazione Appeal of Conscience, nel corso della quale l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger ha premiato il presidente del Consiglio italiano uscente Mario Draghi come «miglior statista». La seconda clip è invece tratta dalla trasmissione televisiva Notizie Oggi – Linea Sera, prodotta e trasmessa dall’emittente Canale Italia. Il filmato contiene una presunta dichiarazione di Henry Kissinger, letta dal conduttore Vito Monaco, che recita: «Una volta che la massa accetta la vaccinazione obbligatoria forzata, il gioco è fatto! Accetteranno ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 22 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un filmato di 44 secondi, contenente due diverse clip. La prima riguarda la cerimonia Annual Award Dinner, organizzata il 19 settembre 2022 a New York dalla fondazione Appeal of Conscience, nel corso della quale l’ex segretario di Stato americanoha premiato il presidente del Consiglio italiano uscente Mario Draghi come «miglior statista». La seconda clip è invece tratta dalla trasmissione televisiva Notizie Oggi – Linea Sera, prodotta e trasmessa dall’emittente Canale Italia. Il filmato contiene una presunta dichiarazione di, letta dal conduttore Vito Monaco, che recita: «Una volta che la massa accetta laobbligatoria forzata, il gioco è fatto! Accetteranno ...

pietroraffa : Certo che fa un certo effetto sentire Henry Kissinger dire 'ti auguro tutto il meglio, Mario Draghi' - ilfoglio_it : Mario Draghi, negli Stati Uniti per l'Assemblea generale Onu, ha ricevuto il World Statesman Award in occasione del… - Eedaii : RT @andreaalpini3: Mario Draghi, il becchino d'Italia, è stato premiato a New York con il “World Statesman Award 2022” alla presenza del me… - MaryAngelo23 : RT @RaiStoria: Henry Kissinger nelle vesti di mediatore e negoziatore ridisegna l'azione diplomatica americana. Nasce in Germania da una fa… - tweetelex : Henry Kissinger (99 anni) è una Regina Elisabetta che ce l'ha fatta... -