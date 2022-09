Harry in lite con Carlo – nuova spaccatura dopo la decisione sul destino dei figli del principe (Di giovedì 22 settembre 2022) Carlo è diventato re del Regno Unito da poco più di una settimana, dopo la morte della regina Elisabetta II. La famiglia reale inglese è in pieno lutto per la morte della loro amata madre e nonna. Ma c’è anche una decisione presa dal nuovo sovrano che ha già creato dei litigi, ha rivelato il Daily Mail. Secondo il sito, il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono tutt’altro che felici per i nuovi regolamenti sul destino dei loro figli. Due settimane fa, il mondo intero è rimasto scioccato a seguito della notizia della morte della regina Elisabetta. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) La sovrana storica che ha seduto sul trono inglese per più di 70 anni ci ha lasciati a 96 ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 22 settembre 2022)è diventato re del Regno Unito da poco più di una settimana,la morte della regina Elisabetta II. La famiglia reale inglese è in pieno lutto per la morte della loro amata madre e nonna. Ma c’è anche unapresa dal nuovo sovrano che ha già creato dei litigi, ha rivelato il Daily Mail. Secondo il sito, ile la moglie Meghan Markle sono tutt’altro che felici per i nuovi regolamenti suldei loro. Due settimane fa, il mondo intero è rimasto scioccato a seguito della notizia della morte della regina Elisabetta. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) La sovrana storica che ha seduto sul trono inglese per più di 70 anni ci ha lasciati a 96 ...

