Gustavo Petro | la Colombia e la sua «bellezza insanguinata» dalla guerra alla droga

stanzmercal1 : RT @hojillasilva: Gustavo Petro: - Arawak_x1 : RT @hojillasilva: Gustavo Petro: - dextergatita : RT @hojillasilva: Gustavo Petro: - Luisgarra15 : RT @hojillasilva: Gustavo Petro: - Jhonny_PSUV : RT @hojillasilva: Gustavo Petro: -

Euronews Italiano

La pluridecennale guerra contro la droga ha fallito e se non si inverte la rotta durerà altri 40 anni. Lo ha detto il presidente della Colombia,, nel corso del suo intervento oggi alla 77ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. 'Sono aumentati i consumi mortali, dalle droghe leggere si è passati a quelle più pesanti, si è ...Il presidente della Colombia,, ha offerto mercoledì le sue scuse alla popolazione di Haiti per l'omicidio del presidente Jovenel Moise , morto per mano di un commando di colombiani. 'Oggi ho chiesto scusa ad Haiti ... Colombia: la pace impossibile per Gustavo Petro Bogotà, 21 sett (Prensa Latina) Il ministro dell'Agricoltura della Colombia, Cecilia López, ha annunciato oggi che la riforma agraria del governo del presidente Gustavo Petro inizierà con la titolazio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...