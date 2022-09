Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “L’Onu tolga a Mosca il diritto di veto”. Fuga dalla Russia e proteste dopo il richiamo di 300 mila riservisti. Oltre 1400 arresti (Di giovedì 22 settembre 2022) dopo l’annuncio della mobilitazione, esauriti i voli per destinazioni senza obbligo di visto. La compagnia aerea russa: stop ai biglietti a maschi russi tra i 18 e i 65 anni. Rilasciati 215 difensori di Azovstal, scambiati con l’oligarca Medvedchuk Leggi su lastampa (Di giovedì 22 settembre 2022)l’annuncio della mobilitazione, esauriti i voli per destinazioni senza obbligo di visto. La compagnia aerea russa: stop ai biglietti a maschi russi tra i 18 e i 65 anni. Rilasciati 215 difensori di Azovstal, scambiati con l’oligarca Medvedchuk

ladyonorato : Chi ha voluto che l’intera UE aprisse le ostilità contro la Russia, è e sarà responsabile di tutte le conseguenze c… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - _Nico_Piro_ : In finale: la Russia è in difficoltà militare? Si. Questo ci porta + vicini alla fine della guerra? No l'allontana.… - Manolo79048045 : RT @ZioKlint: #Thread lungo, ma da leggere. Verso la guerra totale. - di @AndreaZhok A quanto pare la Russia ha deciso di far tenere a b… - EdiTMMecchia : RT @ccombercat: Ehmmm....?????? ?????I canali televisivi russi stanno ora trasmettendo un'intervista al ministro della Difesa russo Shoigu. Ha… -