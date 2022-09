Guerra Russia-Ucraina, i soldati costringono a votare. Mosca: italiani tra gli osservatori del referendum. I media: dagli Usa moniti in privato allo zar sul nucleare (Di giovedì 22 settembre 2022) Inchiesta ufficiale Onu: «Violenze sessuali su vittime ucraine dai 4 agli 82 anni». Continua la fuga dei russi alla frontiera. Il patriarca Kirill esorta ad arruolarsi Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 22 settembre 2022) Inchiesta ufficiale Onu: «Violenze sessuali su vittime ucraine dai 4 agli 82 anni». Continua la fuga dei russi alla frontiera. Il patriarca Kirill esorta ad arruolarsi

