Guerra in Ucraina, l'UE prepara le sanzioni contro la Russia: il "nodo" elezioni in Italia (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Ucraina è pronta a colloqui di pace ma solo per una pace "vera, onesta e giusta": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concluso il suo intervento in collegamento video con l’assemblea... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 settembre 2022) L’è pronta a colloqui di pace ma solo per una pace "vera, onesta e giusta": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concluso il suo intervento in collegamento video con l’assemblea...

riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - martaottaviani : Com’è quella storia del ‘#Putin ha il consenso del suo popolo?’ Lo ha detto un ex parlamentare, autore di ‘reportag… - paolabardelle : RT @PolScorr: L'amore di #Putin per il suo popolo lo vedi a Mosca, in questi minuti I suoi scagnozzi più fidati non li manda a combattere… - IvoAyrton : RT @ilpresidenteh: Facciamo che quelli che appoggiano #Zelensky e vogliono la guerra con la #Russia di #Putin li mandiamo al fronte a comba… -