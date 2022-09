Guerra in Ucraina, chi è Medvedchuk, leader filorusso rilasciato da Kiev (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è anche Viktor Medvedchuck tra i prigionieri russi che l’Ucraina ha liberato nell’ambito dello scambio avvenuto questa notte. È un oligarca e leader di Piattaforma di Opposizione, principale formazione politica filorussa in Ucraina, messa al bando dal presidente Volodymyr Zelensky. La Russia ha rilasciato 215 fra combattenti ucraini del Battaglione Azov, che aveva preso a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è anche Viktor Medvedchuck tra i prigionieri russi che l’ha liberato nell’ambito dello scambio avvenuto questa notte. È un oligarca edi Piattaforma di Opposizione, principale formazione politica filorussa in, messa al bando dal presidente Volodymyr Zelensky. La Russia ha215 fra combattenti ucraini del Battaglione Azov, che aveva preso a L'articolo proviene da Inews24.it.

