Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci confessa: 'Per la prima volta un sieropositivo nella Casa'. Signorini emozionato (Di giovedì 22 settembre 2022) Giovanni Ciacci è entrato ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip , come nuovo concorrente, durante la diretta di giovedì 22 settembre. Lo stylist tempo fa aveva confessato di essere ...

