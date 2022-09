Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi innamorata di Luca Salatino: «Mi piaci tu e basta», la reazione dell’ex volto di Uomini e Donne (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi si è innamorata di Luca Salatino? A quanto pare la gieffina avrebbe confessato di essersi presa una cotta per il suo coinquilino. Leggi anche: Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti affonda Alex Belli: «Lui e Soleil Sorge? Protagonisti antipatici», ecco cosa ha detto Elenoire Ferruzzi innamorata di Luca Salatino Il GF Vip è iniziato... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 settembre 2022)si èdi? A quanto pare la gieffina avrebbe confessato di essersi presa una cotta per il suo coinquilino. Leggi anche:Vip, Patrizia Rossetti affonda Alex Belli: «Lui e Soleil Sorge? Protagonisti antipatici», ecco cosa ha dettodiIl GF Vip è iniziato...

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - Giusepp34637041 : #gfvip Grande Fratello Vip 7, giorno 3: commenti al live - PifferoMatto : La realtà supera la rappresentazione cinematografica. Da Truman che fuggiva da un mondo che nascostamente riprend… - Mic_Saba : @grande_flagello @GuidoCrosetto Lascia perdere fratello Flagello. Cazzo ne sanno questi come campiamo noi. -