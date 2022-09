Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen, la regia censura, "era stato avvertito" (Di giovedì 22 settembre 2022) Spinalbese, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, ha un argomento di conversazione ricorrente: la nota ex fidanzata, Belen. Le cose però non sembrano che vadano molto a genio agli autori del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 settembre 2022), da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, ha un argomento di conversazione ricorrente: la nota ex fidanzata,. Le cose però non sembrano che vadano molto a genio agli autori delVip.

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - lacittanews : George Ciupilan è finito nel mirino delle critiche dopo che si è mostrato senza maglietta al Grande Fratello Vip. L… - Fulv_Io : @Post_Iccia @lupiscitelli @CarloCalenda tu difendi una che ha denunciato falsamente di reati gravissimi e continua… - dgiorgio73 : Molti non lo ricorderanno, ma nel primissimo Grande Fratello spopoló un personaggio che la Gialappas ribattezzó… -