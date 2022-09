Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese parla di Belen e la regia lo censura: cosa ha detto sulla Rodriguez? Ecco la verità (Di giovedì 22 settembre 2022) Antonino Spinalbese, come sappiamo, è stato diffidato da Belen Rodriguez – sua ex fidanzata – dal parlare di lei o del loro privato. Oggi il parrucchiere spezzino si trova nella casa del GF Vip 7 e il suo ingresso, ovviamente, è dipeso solamente dalla relazione avuta con la nota showgirl, poiché lui, di Vip, non... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 settembre 2022), come sappiamo, è stato diffidato da– sua ex fidanzata – dalre di lei o del loro privato. Oggi il parrucchiere spezzino si trova nella casa del GF Vip 7 e il suo ingresso, ovviamente, è dipeso solamente dalla relazione avuta con la nota showgirl, poiché lui, di Vip, non...

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - dorinileonardo : @avvbenedetto beh sai, Pres, tutti a dire 'ha fatto il Grande Fratello gne gne', ma si vedeva che questo è uno capace. - FedalmaB : RT @SocialmenteDiv1: Scusate, sarò l'unico a NON guardare nemmeno UN SECONDO del GRANDE FRATELLO VIP??? o c'è qualcun altro? - alessiaporcodi : RT @hightbbat: raga io voglio Rita de Crescenzo al grande fratello -