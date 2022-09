Grande Fratello Vip 2022, seconda puntata: anticipazioni e nuovi ingressi nella casa (Di giovedì 22 settembre 2022) Grande Fratello Vip 2022, seconda puntata: tutto pronto per l’altro appuntamento della settimana in prima serata su Canale 5. Dopo i primi ingressi nella casa, ci sarà l’arrivo di altri 8 concorrenti che si andranno ad aggiungere al resto del cast. Grande Fratello Vip 2022, seconda puntata: anticipazioni Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 2022, con un record di ascolti, è già pronta la seconda del giovedì 22 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. Con Alfonso Signorini ci sono sempre le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli con Giulia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022)Vip: tutto pronto per l’altro appuntamento della settimana in prima serata su Canale 5. Dopo i primi, ci sarà l’arrivo di altri 8 concorrenti che si andranno ad aggiungere al resto del cast.VipDopo la primadelVip, con un record di ascolti, è già pronta ladel giovedì 22 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. Con Alfonso Signorini ci sono sempre le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli con Giulia ...

